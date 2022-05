Scirocco e incendi: Erice in fiamme, il fuoco raggiunge la funivia VIDEO

Problemi anche sull'autostrada per Palermo in seguito alle forti raffiche

Il forte vento di scirocco che da alcune ore soffia intensamente nel Trapanese, sta causando una serie di roghi e danni, in particolare tra Trapani, Marsala ed Erice. Un vasto incendio sta riguardando la montagna di Erice dove è stata disposta anche l’evacuazione di alcune abitazioni sul versante che si affaccia su Trapani, in via Pola.

Allertati i mezzi aerei

La protezione civile ha anche allertato l’intervento aereo. L’incendio ha raggiunto anche i piloni e i cavi della funivia, il cui impianto era già comunque fermo. In contrada Xitta, tra Trapani e Paceco, l’incendio che si è sviluppato in un appezzamento di terreno coperto da sterpaglie ha raggiunto un’azienda di arredamento e l’intervento dei vigili del fuoco fino ad ora non è riuscito a delimitare i danni al mobilificio.

Fiamme anche a Marsala

Altro analogo incendio a Marsala, nel rione Sappusi, dove in questo caso le fiamme hanno raggiunto un ex edificio scolastico, la scuola Lombardo Radice, e il rione è stato invaso dal fumo. Numerose le chiamate al centralino dei Vigili del Fuoco anche per segnalare alberti divelti caduti per strada. Difficile a causa delle forte raffiche di vento la percorribilità di alcuni tratti dell’autostrada per Palermo, sopratutto nei tratti tra Castellammare del Golfo e Alcamo e dopo lo svincolo tra Trapani e Palermo. Per fortuna fino a questo momento non si registrano feriti.