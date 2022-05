Trapani, incidente stradale: muore un ragazzo di 16 anni

Ferito un altro giovane

IN VIA VIRGILIO

TRAPANI – Un ragazzo di 16 anni di Custonaci (Trapani) ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto stanotte intorno all’1.15 in via Virgilio. Il giovane era alla guida di un scooter Honda Sh e si è scontrato con un altro scooter Yamaha Majestic 400 condotto da un ventiduenne rimasto ferito e ricoverato all’ospedale Sant’Antonio Abate in prognosi riservata.

L’incidente è avvenuto a un incrocio. Ferito anche il passeggero della moto guidata dal sedicenne. Nella notte sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri.