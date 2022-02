Trapani, raid per le strade e poi la danza a torso nudo sull’auto VIDEO

L'uomo è in caserma per l'identificazione

TRAPANI – In un primo momento alla guida della sua auto ha invaso la zona pedonale di piazza Vittorio Emanuele, provenendo dalla centralissima via Scontrino, travolgendo i paletti della recinzione, poi ha proseguito la sua corsa facendosi strada a colpi di clacson e a velocità sostenuta e percorrendo via Spalti: alla fine due pattuglie, una dei carabinieri e l’altra della polizia, lo hanno stretto costringendolo a fermarsi nella strada che attraversa il porto, la via Ammiraglio Staiti. L’episodio è accaduto a Trapani.

Protagonista un uomo che, una volta fermato dalle forze dell’ordine, a torso nudo ha inscenato una danza sotto la pioggia salendo sul tetto della propria auto. Naturalmente per qualche attimo la cosa ha creato parecchio caos nel traffico cittadino nel primo pomeriggio. L’uomo adesso si trova nella caserma dei carabinieri per la identificazione.