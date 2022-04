Treviglio, 71enne uccide il vicino VIDEO CHOC

All'origine dell'omicidio ci sarebbero liti condominiali

ROMA – Silvana Erzembergher, 71 anni, è con la pistola in mano. Di lì a poco sarà arrestata dai carabinieri, A pochi passi si vede un corpo accasciato. È quello del suo vicino di casa, Luigi Casati, 68 anni, per terra, al quale la donna ha appena sparato. Di fianco a lui c’è la moglie Monica Leoni, 58 anni, anche lei colpita da diversi proiettili alle gambe e a un fianco, ora ricoverata in gravi condizioni. Sono queste le immagini schioccanti di un video amatoriale, girato dai vicini di casa dei protagonisti della vicenda. Sul caso indagano i carabinieri: all’origine dell’omicidio ci sarebbero liti condominiali, le immagini invece non lasciano dubbi: si vede infatti la donna che ritrae la pistola e