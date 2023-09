Trimeste anni inflazione, oggi la firma: chi aderisce e i prodotti scontati

Inizierà l'1 ottobre e permetterà alle famiglie di risparmiare sul costo della spesa

2' DI LETTURA

Il presidente del consiglio Giorgia Meloni e il ministro delle Imprese Adolfo Urso firmeranno nella giornata di oggi il patto per il trimestre anti inflazione. A controfirmarlo ci saranno le associazioni aderenti dei settori della distribuzione, del commercio e dell’industria di largo consumo.

Il patto prevede che per tre mesi, dal 1 ottobre al 31 dicembre 2023, le aziende coinvolte applichino degli sconti, con prezzi ribassati, su un paniere di prodotti, anche se il governo ha specificato che resterà il “rispetto della libertà di impresa e delle strategie di mercato delle aziende”.

I prodotti in sconto saranno riconoscibili grazie al logo dell’iniziativa, un carrello stilizzato con i colori della bandiera italiana. Questo molto probabilmente dovrebbe essere esposto anche all’esterno dei supermercati in questione, oltre che in prossimità dei singoli prodotti.

Il trimestre anti inflazione partirà l’1 ottobre 2023 e terminerà il 31 dicembre 2023. Nel corso di questi tre mesi, una serie di catene ed esercizi aderenti si impegnano a effettuare sconti, praticando prezzi ribassati su prodotti concordati. L’idea è di contenere i costi per le famiglie.

Secondo le stime delle associazioni di consumatori, una famiglia media potrebbe risparmiare, nel migliore dei casi, fino a 150 euro in tutto nei tre mesi da ottobre a dicembre. Questo nell’ipotesi che ci sia uno sconto del 10% sulla maggior parte dei prodotti che si acquistano ogni giorno facendo la spesa, alimentari e non solo. Ovviamente il calcolo è riferito solo a chi si rifornisce dalle catene che parteciperanno all’iniziativa.

I prodotti in sconto

Il governo e i venditori hanno concordato una serie di prodotti che andranno in sconto, tra questi beni alimentari di prima necessità. Tra cui:

Pasta

Carne

Passata di pomodoro

Zucchero

Latte

Uova

Riso

Sale

Farina

Cereali.

Tra questi potrebbero rientrare anche frutta e verdura fresca. Così come saranno inclusi prodotti per l’infanzia come i pannolini e per l’igiene come i saponi detergenti.

I supermercati aderenti

Al momento, in attesa della conferma ufficiale da parte del ministero delle Imprese, si può confermare che ci saranno promozioni in queste catene:

Esselunga

Conad

Carrefour

Pam

Lidl

Tigre

Famila

Decò

Ma potrebbe includere altre catene nelle prossime ore.