Inchiesta della Procura europea

PALERMO – Un’inchiesta per truffa aggravata all’Istituto Zooprofilattico di Palermo fa scattare il sequestro per equivalente di oltre 175 mila euro. Gli indagati sono Salvatore Seminara, ex commissario straordinario, Maria Daniela Costantino e Gioacchino Basile.

Il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta dei pm Calogero Ferrara ed Amelia Luise dell’ufficio palermitano della Procura europea. Oltre alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche viene contestata l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Le indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria, guidato dal colonnello Carlo Pappalardo, hanno riguardato la gestione dei finanziamenti messi a disposizione dalla Regione siciliana e da un’organizzazione internazionale per la tutela della sanità pubblica veterinaria.

“Ottenute indebitamente risorse pubbliche”

L’ipotesi è che “gli indagati nel periodo 2022-2025 avrebbero indebitamente ottenuto, anche tramite artifizi e raggiri, risorse pubbliche successivamente riutilizzate discrezionalmente per l’aumento di compensi – si legge in una nota della finanza – nonché per l’affidamento di incarichi e consulenze per attività, in precedenza, svolte in house”.

In particolare la vicenda ruota attorno a “Stor Remesa-Rete Mediterranea per la Salute Animale, un laboratorio avviato all’interno dell’istituto Zooprofilattico. Nello staff figurano Maria Daniela Costantino e Gioacchino Basile.