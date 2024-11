Turi Capizzi, giudice allenatore ed appassionato di vela incontra Antonio Mercadante: idee, visioni e speranze per il Vela Club Palermo

Incontro Antonio Mercadante seduto al tavolo di un bar, con un buon caffè davanti, non ci vediamo da qualche anno e dopo la classica carrellata di ricordi gli chiedo del Vela Club, circolo di cui ho fatto parte in gioventù. Per tutta risposta, Antonio mi dice che è candidato alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, mi racconta la visione e i punti salienti del suo programma. Lo fa con quell’energia pacata di chi sa di voler dare il massimo per qualcosa che sente suo da sempre.

La mia candidatura, come quella dei miei ”compagni di avventura”, non è un gesto di ambizione personale, ma di impegno e amore per un circolo che è stato per anni un rifugio e una passione. “Vogliamo essere una voce che porta avanti gli interessi di tutti i soci, vecchi e nuovi, e non lasciare nessuno indietro”, afferma Antonio con convinzione.

Il Circolo per tutti: una visione condivisa

“Il nostro circolo deve essere uno spazio inclusivo, aperto a tutti i soci”, continua Mercadante. “Vogliamo rilanciare le attività sportive e culturali, migliorare i servizi, e soprattutto creare un ambiente dove ogni socio possa sentirsi a casa. Ecco perché il nostro programma punta sulla trasparenza, sulla partecipazione e su una gestione più moderna e condivisa.”

Un Circolo per i Soci: trasparenza e condivisione

Uno dei punti cardine del programma scritto insieme a Francesco Avola e Giuseppe Matranga – anch’essi candidati – è infatti la trasparenza nella gestione del circolo e la promozione della partecipazione attiva dei soci. “Abbiamo bisogno di creare un luogo di dialogo, dove i soci possano esprimersi liberamente e sentirsi ascoltati,” sottolinea Antonio e a questo proposito nel nostro programma è prevista un’assemblea straordinaria annuale nel mese di marzo; un’occasione importante per tutti i soci interessati a proporre idee e proposte per un Vela Club attivo e partecipativo.

A suffragare la nostra idea di trasparenza e partecipazione si aggiunge un fatto, avvenuto in questi giorni di campagna elettorale, che ritengo inconcepibile, nell’era dei 52 nodi di Luna Rossa: Ci è stata negata, proprio in quello che per antonomasia dovrebbe essere un luogo di condivisione e partecipazione, come un circolo – da parte della attuale presidenza – la diffusione del programma attraverso la mailing list della segreteria, per dare a tutti i soci una facile e rapida opportunità per la consultazione dei programmi dei candidati per un voto informato e consapevole, Vorremmo insomma un modo nuovo e moderno di gestire il nostro Circolo.

Un Circolo che accoglie: migliorare i servizi e il dialogo

Riconoscendo l’importanza del servizio di ristorazione, Antonio sottolinea la volontà di affrontare la recente controversia in modo costruttivo e trasparente, in modo da garantire il miglior servizio possibile. “Stiamo lavorando per assicurare che un maggior numero soci trovino più disponibilità di posti, anche nei periodi di maggiore affluenza, come luglio e agosto,” spiega. “Inoltre, vogliamo incentivare il gestore a offrire il meglio e programmare insieme per tempo serate speciali per la stagione.”

La partecipazione attiva: un libro per i suggerimenti e gli eventi estivi

Un’altra iniziativa importante è la reintroduzione del “Libro dei suggerimenti e proposizioni” e la creazione di una sezione in evidenza dedicata sul sito del circolo, per permettere ai soci di esprimere le proprie opinioni e proporre idee. “Vogliamo che i soci siano coinvolti, che abbiano una voce e che ci aiutino a migliorare il circolo con i loro suggerimenti,” dice Antonio.

Il programma estivo, inoltre, sarà ricco di eventi per valorizzare la bellezza del mare e la cultura della vela: battute di pesca/battesimo del mare per i soci di tutte le età, veleggiate, corsi di vela sia per le famiglie che per il perfezionamento/ agonostica e finalmente il ritorno del windsurf per tutte le età, proiezioni di cinema all’aperto con una programmazione sempre più condivisa tra i soci, concerti e serate a tema . “Il Vela Club deve essere un luogo di incontro e divertimento, dove si creano ricordi e si coltiva la passione per il mare,” conclude Antonio.

Mentre si alza, Antonio ci regala un’ultima riflessione: Insieme a Francesco a Giuseppe, siamo convinti che “Il Vela Club di Palermo è parte della nostra vita. Se i soci ci daranno fiducia, lavoreremo per rendere questo posto ancora più accogliente, coinvolgente e all’altezza delle loro aspettative. Un circolo che onora il passato, ma guarda al futuro con entusiasmo e determinazione.”