Turismo subacqueo, presentato il Ddl: “La Sicilia si allinea alle nuove regole”

All'Ars un disegno di legge per recepire la normativa nazionale

PALERMO – Recepire la nuova normativa nazionale sul turismo subacqueo e dotare la Sicilia di un sistema aggiornato per regolamentare guide, istruttori e centri di immersione. È questo l’obiettivo del disegno di legge presentato all’Assemblea regionale siciliana dal deputato del gruppo MPA-Grande Sicilia, Santo Primavera.

Il provvedimento adegua l’ordinamento regionale alla legge nazionale del 7 maggio 2026 sulle professioni subacquee e sui centri di immersione, affidando alla Regione il compito di disciplinare l’applicazione delle nuove disposizioni.

Le novità del disegno di legge

“La Sicilia, con i suoi fondali straordinari e un patrimonio marino unico nel Mediterraneo, deve essere protagonista nello sviluppo del turismo subacqueo”, afferma Primavera.

“La legge nazionale ha creato le figure della guida subacquea e dell’istruttore subacqueo, che diventano ufficialmente attività professionali del settore turistico. Inoltre ha definito i requisiti che i centri di immersione e di addestramento dovranno rispettare per svolgere la propria attività”, spiega il parlamentare.

Il disegno di legge, predisposto con il contributo di esperti del settore, punta a uniformare la disciplina siciliana agli standard nazionali e internazionali, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza agli operatori e agli utenti, semplificare le procedure amministrative e favorire la libera circolazione dei professionisti.

Tra le principali novità è prevista l’istituzione dell’albo regionale delle guide e degli istruttori subacquei e dell’elenco regionale dei centri di immersione e addestramento, con requisiti professionali e organizzativi conformi agli standard riconosciuti a livello internazionale.

“Norme da aggiornare”

Secondo Primavera, la normativa regionale attualmente in vigore risale al 2004 e non risponde più alle esigenze del comparto.

“La disciplina vigente era stata concepita in un contesto completamente diverso. Oggi è necessario adeguarsi al nuovo quadro normativo nazionale, eliminando sovrapposizioni e incertezze che rischiano di penalizzare un settore strategico per l’economia turistica siciliana”, sottolinea.

Una leva per il turismo dell’Isola

Per il deputato autonomista, il provvedimento rappresenta anche un’opportunità di sviluppo economico per le aree costiere della Sicilia.

“Dalle Egadi alle Eolie, da Ustica a Pantelleria, passando per le riserve marine e le coste della Sicilia orientale, il turismo subacqueo rappresenta una risorsa straordinaria ancora in parte inespressa. Dotare il settore di regole moderne, certe e uniformi significa sostenere imprese, professionisti e associazioni che promuovono il nostro mare nel mondo”.

“L’obiettivo finale è rendere la Sicilia sempre più competitiva nel mercato del turismo esperienziale e sostenibile, garantendo al tempo stesso elevati standard di sicurezza e qualità dei servizi offerti ai visitatori”, conclude Primavera.