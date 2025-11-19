Tutela e amministrazione di sostegno, sportelli di prossimità nel Palermitano

Saranno attivi a Partinico e a San Giuseppe Jato

PALERMO – Gli Sportelli di prossimità per la tutela giuridica e sociale, già attivi a Palermo, vengono estesi anche ai Comuni di Partinico e San Giuseppe Jato grazie al Protocollo d’Intesa siglato tra la Città Metropolitana di Palermo e la Presidenza del Tribunale di Palermo.

Gli sportelli saranno attivi: a Partinico il lunedì e il mercoledì, dalle ore 9 alle 12, al circolo Falcone e Borsellino del Movimento cristiano dei lavoratori di via Palestrina, 2; a San Giuseppe Jato il martedì e il giovedì, dalle ore 9 alle 12, all’Ufficio del Movimento cristiano dei lavoratori di via Badia, 190.

L’iniziativa, con il supporto del Consorzio Umana solidarietà e della Cooperativa sociale Liberi di intrecciare, ha l’obiettivo di avvicinare la giustizia ai cittadini, offrendo un punto di riferimento concreto per persone anziane, con disabilità o in condizioni di fragilità, e per tutte le famiglie che necessitano di supporto nelle procedure di tutela, curatela e amministrazione di sostegno.

Gli Sportelli garantiscono orientamento, assistenza operativa, supporto nella compilazione della documentazione, trasmissione telematica degli atti e raccordo diretto con la Cancelleria del Giudice tutelare.

“Desidero ringraziare il Presidente del Tribunale di Palermo, Piergiorgio Morosini, per la collaborazione e la sensibilità istituzionale che hanno reso possibile questa iniziativa – ha dichiarato il Sindaco della Città Metropolitana, Roberto Lagalla. – Gli Sportelli di Prossimità rappresentano un presidio sociale fondamentale: portano servizi essenziali vicino ai cittadini più fragili, riducendo distanze, tempi e difficoltà burocratiche. Si tratta di un intervento concreto che rafforza la rete di protezione sul territorio e testimonia l’impegno condiviso nel garantire diritti e dignità a tutti e reso possibile anche per l’indispensabile disponibilità dei due colleghi sindaci di Partinico, Pietro Rao, e di San Giuseppe Jato, Giuseppe Siviglia, ai quali rivolgo il mio ringraziamento”.

“L’apertura nei Comuni di Partinico e San Giuseppe Jato di due sportelli di informazione e accesso alle procedure di protezione delle persone fragili e bisognose dell’amministratore di sostegno è frutto di un percorso di collaborazione tra il Tribunale di Palermo e la Città Metropolitana, iniziato nel gennaio dello scorso anno con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa – ha dichiarato il Presidente del Tribunale di Palermo Piergiorgio Morosini – La novità, fortemente voluta dalle due istituzioni, semplificherà l’accesso alla giustizia a persone con disabilità, ad anziani e, in generale, ai soggetti in condizione di vulnerabilità. Assicurare ai soggetti più fragili il superamento delle difficoltà legate alla distanza fisica dalla sede del Tribunale, mettendo a disposizione un servizio di prossimità per la tutela dei loro diritti, vuole adempiere al dovere di garantire la pari dignità sociale e l’eguaglianza di ogni cittadino davanti alla legge. Unendo le forze con spirito costruttivo, istituzione giudiziaria e istituzione politico-amministrativa dimostrano che è possibile offrire soluzioni per accorciare le distanze tra giustizia e cittadino”.

Gli Sportelli offriranno servizi gratuiti di informazione, orientamento e supporto nelle pratiche di tutela giuridica, inclusa la redazione dei ricorsi, la gestione dei rendiconti, l’invio telematico degli atti alla Cancelleria e l’assistenza all’uso dei portali ministeriali. Con questa iniziativa, la Città Metropolitana di Palermo e il Tribunale rafforzano il proprio impegno congiunto nel promuovere servizi di prossimità, rendendo la giustizia più accessibile e inclusiva.