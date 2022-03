Le immagini da Chernihiv

GUERRA IN UCRAINA

Le immagini ritraggono il luogo dei fatti dopo il massacro. La responsabilità sarebbe delle truppe russe. I militari hanno ucciso almeno 10 civili in coda per il pane a Chernihiv, a nord di Kiev, vicino al confine con la Bielorussia. La notizia era stata riferita dal corrispondente di Suspilne news sul posto citato da The Kyiv Independent.