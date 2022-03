Guerra Ucraina, Biden: Vladimir Putin è un macellaio

Il presidente americano lo ha detto parlando a una rifugiata

ROMA – A Varsavia per incontrare i profughi ucraini il presidente americano Joe Biden alza ancora il tiro contro il capo del Cremlino e definisce il presidente russo Wladimir Putin “Un macellaio”. E, incontrando in precedenza i ministri ucraini di esteri e difesa, Kuleba e Rezniko, assicura “ulteriori sforzi per aiutare l’Ucraina a difendere il suo territorio” e per far sì che Putin “risponda per la brutale aggressione da parte della Russia, comprese nuove sanzioni”.

E da Varsavia fa sapere che “l’articolo 5 un obbligo sacro” riferendosi all’articolo del trattato Nato secondo cui un attacco armato contro uno o più membri dell’Alleanza sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti. E assicura che gli ‘Usa saranno con l’Ucraina fino alla vittoria’.

Sul terreno intanto continua la guerra. Esplosioni sono state udite vicino a Leopoli, nell’ovest dell’Ucraina, dove si vede in lontananza anche una colonna di fumo. La Cnn mostra alcune immagini del fumo in lontananza. E a Kharkiv è stato colpito, il memoriale dell’Olocausto. Lo scrive su Twitter il ministero della Difesa ucraino spiegando che “gli invasori russi hanno sparato e danneggiato il memoriale dell’Olocausto di Drobitsky Yar alla periferia di Kharkiv. I nazisti sono tornati. Esattamente 80 anni dopo”.

Mosca pare aver cambiato strategia – ma non secondo Biden – ridimensionando i suoi obiettivi puntando decisamente al controllo del Donbass. Ha accordato – almeno nelle dichiarazioni -, l’apertura di dieci corridoi umanitari, liberato il sindaco di Slavutych, concentrato i suoi attacchi nel sud-est dell’Ucraina, ma continuando a colpire Mariupol, ormai un cumulo di macerie e serrando d’assedio la città di Kherson dove è fallito un primo tentativo di evacuare un convoglio umanitario di donne e bambini, diretto a Odessa. Una Odessa dove Putin ha tentato uno sbarco per ora fallito. E per rinforzare le sue truppe, stanche, senza viveri e con difficoltà logistiche, arruola 800 combattenti di Hezbollah ai quali promette 1500 dollari al mese e attinge alle sue truppe in Georgia.

Non tace il Papa. “Speriamo e preghiamo perché questa guerra vergognosa per tutti noi, per tutta l’umanità, finisca al più presto: è inaccettabile; ogni giorno in più aggiunge altre morti e distruzioni” ha ribadito nell’udienza alla Federazione Italiana Ricetrasmissioni. “Tanta gente si è mobilitata per soccorrere i profughi. Gente comune, specialmente nei Paesi confinanti, ma anche qui in Italia, dove sono arrivati e continuano ad arrivare migliaia di ucraini. Il vostro contributo è prezioso, è un modo concreto, artigianale di costruire la pace”, ha sottolineato il Papa. Intanto Putin fa filtrare, tra i suoi militari impegnati nell’offensiva in Ucraina, che la fine della guerra potrebbe avvenire il 9 maggio, per proclamare la missione compiuta nel giorno delle celebrazioni della Liberazione dai nazisti.