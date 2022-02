La situazione nella zona di crisi. La resistenza è disperata. Il presidente resta al suo posto.

–Nuova allerta raid aerei a Kiev, con la richiesta alla cittadinanza di correre nei rifugi. Un edificio residenziale è stato colpito da un missile nella capitale ucraina, riferiscono i servizi di emergenza, è in corso l’evacuazione: il missile ha colpito l’edificio tra il 18esimo e il 21esimo piano. Ci sarebbero vittime.

-Dopo tre notti di combattimenti, Kiev resiste agli attacchi russi giunti fin dentro le mura della capitale, con il presidente Zelensky (nella foto) personalmente alla guida della resistenza che ha respinto l’ipotesi di una fuga negli Stati Uniti chiedendo invece ‘munizioni’ per respingere il nemico.

-Oltre 100 mila gli ucraini in fuga dalla guerra, in migliaia espatriati verso Polonia, Ungheria, Slovacchia, Moldavia e Romania. Decine di esplosioni, raid aerei e colpi di mitragliatrici hanno seminato il panico anche la notte scorsa nella capitale ucraina e in altre località, mentre Interfax ha riferito di attacchi ucraini nel Donbass con vittime civili, denunciati anche dall’inviato russo all’Onu che ha accusato Kiev di usare i residenti come scudi umani.