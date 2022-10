Ucraina, gli Usa: se la Russia usa bombe sporche ci saranno conseguenze

Alta tensione per il paventato uso di armi non convenzionali nel conflitto in Ucraina

LA GUERRA

1' DI LETTURA ROMA – Se la Russia impiegherà una ‘bomba sporca’ o altro tipo di arma nucleare in Ucraina, “ci saranno conseguenze”: lo ha detto il portavoce del Pentagono Pat Ryder. Queste conseguenze sono state comunicate a Mosca a vari livelli, ha aggiunto, ribadendo che le accuse russe secondo cui Kiev sta preparando una ‘bomba sporca’ sono palesemente false. Intanto Mosca ha chiesto al Consiglio di sicurezza dell’Onu di tornare a riunirsi, oggi sull’integrità della Carta Onu e domani sulle armi biologiche. Nella notte, intanto, attacco russo su Dnipro. Secondo le autorità locali vi sono stati incendi ed esplosioni. Almeno due persone sono morte e 3 sono rimaste ferite.

