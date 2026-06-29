Università, autorizzati oltre 30.000 posti per specializzazione sostegno didattico

ROMA (ITALPRESS) – Sono 30.241 i posti complessivamente disponibili per l’XI ciclo dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativi all’anno accademico 2025/2026.

Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto che autorizza l’avvio dei nuovi percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità destinati ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Nel dettaglio, i posti autorizzati sono distribuiti tra gli Atenei italiani tenuto conto del fabbisogno espresso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il provvedimento rientra nel piano triennale che prevede complessivamente 90.000 posti per i cicli di specializzazione relativi agli anni accademici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027.

I candidati, per accedere ai percorsi organizzati dalle Università, dovranno superare un test preselettivo, una o più prove scritte o pratiche e una prova orale. Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi saranno disciplinati dai singoli Atenei attraverso propri bandi.

Le prove preselettive si terranno dal 14 al 17 luglio 2026 secondo questo calendario: 14 luglio 2026 – Scuola dell’infanzia; 15 luglio 2026 – Scuola primaria; 16 luglio 2026 – Scuola secondaria di I grado; 17 luglio 2026 – Scuola secondaria di II grado.

Gli Atenei potranno inoltre avviare anticipatamente i corsi per i candidati ammessi direttamente ai sensi della normativa vigente. I percorsi di specializzazione dovranno concludersi entro il 30 giugno 2027.

– Foto IPA Agency –

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