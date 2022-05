Usa, l’agente uccide una 75enne affetta da demenza senile VIDEO

L’episodio è avvenuto a Las Cruces, in New Mexico

Sono immagini cruente quelle che emergono da un video diffuso su Twitter. Una donna chiama il 911 dicendo di essere in pericolo, perché sua madre è diventata aggressiva. Un poliziotto arriva sul posto e trova Amelia Baca, 75 anni, affetta da demenza, con un lungo coltello da cucina in mano.

L’episodio è avvenuto a Las Cruces, in New Mexico (Usa), il 16 aprile ma solo in questi giorni la polizia ha rilasciato il video dell’accaduto registrato dalla bodycam dell’agente.

Come si vede nel filmato, l’uomo ordina alla donna di lasciare il coltello. Lei sembra non capire e quando si avvicina di un passo verso il poliziotto, questi le spara due colpi, uccidendola. Sul caso è stata avviata un’indagine.

I familiari della donna hanno detto che soffriva da tempo di demenza e che non parlava spagnolo, anche se la polizia ha replicato che la donna avrebbe risposto in inglese all’agente intervenuto dopo la telefonata al 911.