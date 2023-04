Villagrazia di Carini, scuola trovata con porta aperte: aperte indagini

Occorre verificare se è stata rubata qualcosa

Nell’istituto scolastico “Vanni Pucci” di via Elba 2, a Villagrazia di Carini (Pa), i dipendenti della scuola hanno trovato cancelli e porte aperte e hanno chiamato i carabinieri per presentare denuncia. Si sta facendo l’inventario per verificare se sia stato portato via qualcosa. Pare che al momento manchi un monitor touch utilizzato per le attività didattiche. Sono in corso le indagini.