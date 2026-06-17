 Il Papa a Lampedusa, riunione con Ciciliano
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Visita del Papa a Lampedusa, Ciciliano in Comune e Prefettura

Fabio Ciciliano a Niscemi
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Si farà il punto sull'organizzazione della visita del Santo Padre in programma il 4 luglio
IL VERTICE
di
1 min di lettura

LAMPEDUSA – Il capo del dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano domattina sarà a Lampedusa dove verrà fatta una riunione in Comune. Poi si sposterà ad Agrigento, in Prefettura.

Ieri, il Consiglio dei Ministri ha approvato disposizioni urgenti che riguardano l’organizzazione e lo svolgimento di eventi eccezionali: quello di Lampedusa dove il 4 luglio sarà in visita Papa Leone XIV e le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi e la visita del Santo Padre.

Le somme stanziate

Stanziati, così per come annunciato dal sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, complessivamente circa 2,5 milioni di euro. I fondi verranno gestiti dal dipartimento della Protezione civile in stretto raccordo con il territorio grazie al prezioso ruolo svolto dalle locali Prefetture.

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI