Si farà il punto sull'organizzazione della visita del Santo Padre in programma il 4 luglio

LAMPEDUSA – Il capo del dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano domattina sarà a Lampedusa dove verrà fatta una riunione in Comune. Poi si sposterà ad Agrigento, in Prefettura.

Ieri, il Consiglio dei Ministri ha approvato disposizioni urgenti che riguardano l’organizzazione e lo svolgimento di eventi eccezionali: quello di Lampedusa dove il 4 luglio sarà in visita Papa Leone XIV e le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi e la visita del Santo Padre.

Le somme stanziate

Stanziati, così per come annunciato dal sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco, complessivamente circa 2,5 milioni di euro. I fondi verranno gestiti dal dipartimento della Protezione civile in stretto raccordo con il territorio grazie al prezioso ruolo svolto dalle locali Prefetture.