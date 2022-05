Vittoria, donna accoltellata e uccisa in strada: indagini

Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118

Una donna albanese di 37 anni è stata accoltellata circa un’ora fa a Vittoria, nella zona tra via Adua e via Tenente Alessandrello.

I soccorsi e le indagini

La donna è stata colpita in strada, ma sarebbe stata trovata dal personale del 118 nella sua abitazione: è morta durante il trasporto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Ancora da chiarire le modalità del delitto. Le indagini, condotte dai carabinieri della compagnia di Vittoria, non trascurano alcuna pista. Gli inquirenti, in particolare, in queste ore stanno procedendo alla verifica di eventuali telecamere di videosorveglianza che possano aver ripreso l’omicidio.