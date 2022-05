Uccisa a coltellate a Vittoria: la verità nelle telecamere

Un uomo è stato individuato grazie ai video

Il provvedimento di fermo potrebbe arrivare tra poche ore. Un uomo è stato ripreso dalle telecamere ieri pomeriggio, dopo l’omicidio della donna di 37 anni a Vittoria, nel Ragusano. Potrebbero infatti esserci presto degli sviluppi nelle indagini sul delitto di Brunilda Halla, la 37enne uccisa in via Tenente Alessandrello, all’angolo con via Firenze: era conosciuta da tutti come “Bruna”, era sposata e aveva due figli e faceva lavori saltuari. Nella cittadina in tanti la conoscevano.

Le indagini

In base agli accertamenti effettuati nelle ultime ore, è stata accoltellata a morte nei pressi della sua abitazione da un uomo che è poi fuggito a piedi. Le immagini delle telecamere di video sorveglianza avrebbero consentito di individuare l’assassino e il cerchio delle indagini potrebbe stringersi a breve. Quando la donna è stata uccisa il marito si trovava al lavoro, poi è stato interrogato dai carabinieri.