‘Wind of Change’, gli Scorpions cambiano le parole per l’Ucraina VIDEO

Ecco come sono stati riscritti i versi

Il famoso gruppo musicale tedesco ha modificato il testo della canzone (che parla di “perestrojka” nell’URRS e di fine della guerra fredda). Il pezzo, uscito un anno dopo la caduta del muro di Berlino, è stato cantato con parole modificate e dedicate alla guerra in Ucraina. È successo durante un concerto a Las Vegas per sostenere la resistenza del Paese ancora sotto assedio russo.

“E’ una richiesta di pace”

“Questa canzone è una richiesta di pace e voglio dedicarla al coraggioso popolo ucraino. Penso che questa sera dovremmo cantarla ancora più forte”, ha detto Meine prima dell’esibizione. E così, durante la performance, sono stati modificati i versi di apertura originali ‘Follow the Moskva/Down to Gorky Park/Listening to the wind of change’ in ‘Listen To my Heart: it says Ukraina, waiting for the wind of change’. Le parole sono state riprodotte sul maxi schermo e cantate in coro dal pubblico, tra gli applausi.