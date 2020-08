PALERMO – Dopo l’indagine per corruzione al cimitero dei Rotoli di Palermo, che vede coinvolti alcuni dipendenti comunali e della Partecipata Reset, il sindaco, Leoluca Orlando ha deciso di affidare al vice segretario generale, Gabriele Marchese, il compito di sovrintendere a tutte le attività dei cimiteri comunali. L’annuncio è stato dato dallo stesso orlando nel corso di una conferenza stampa a Palazzo delle Aquile. Un provvedimento a firma di Orlando darà Marchese le mansioni di dirigente responsabile dei Servizi cimiteriali: “Lo definisco un ‘commissario’ anche se si tratta di una espressione giuridicamente sbagliata – ha affermato Orlando -, avrà tutti i poteri previsti dalla legge per potere operare nel modo migliore”.

“Stiamo procedendo al trasferimento del personale raggiunto da avviso di garanzia e, fermo restando il diritto alla difesa da parte di tutti, il Comune sarà parte civile al processo – dice il sindaco -. “Da tempo abbiamo trasmesso alla Procura tutte le segnalazioni che ci sono giunte sui cimiteri comunali. Il settore dei cimiteri non può essere zona franca per gli operatori economici che dovrebbero vergognarsi del loro comportamento. Se qualche imprenditore di pompe funebri si è reso responsabile di comportamenti illeciti e criminali è una offesa a quella professione, perché diventa una forma di controllo del territorio criminale”.

(DIRE)

*Aggiornamento

“Buon lavoro al Dottore Gabriele Marchese nominato ‘commissario’ per tutte le attività cimiteriali del Comune di Palermo. Siamo certi che si impegnerà con la massima attenzione e professionalità così come ha già fatto nel ruolo di Comandante della Polizia Municipale, dove stava ottenendo ottimi risultati per il contrasto al fenomeno degli abbandoni e la movida selvaggia , ancora prima proprio nei cimiteri comunali. Le criticità e gli orrori dei cimiteri, che abbiamo segnalato con esposti già a partire dallo scorso aprile 2019 e con interrogazioni parlamentari, si protraggono ormai da troppo tempo”. Lo dice il consigliere comunale M5s Antonino Randazzo. “È inaccettabile che opere quali il nuovo forno crematorio , dal 2015, e il nuovo cimitero , da oltre 10 anni, restino ancora delle opere incompiute – prosegue -. Noi faremo la nostra parte anche tramite l’azione di stimolo al governo affinché si possa finalmente uscire da questa emergenza perenne tramite risorse per un nuovo cimitero a Palermo; l’amministrazione comunale dopo avere dormito per quasi 7 anni non perda però ulteriore tempo e restituisca alla città un servizio dignitoso per i nostri cari”.