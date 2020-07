MESSINA – Tragedia stamattina a Furci Siculo. In una villetta che sorge in via delle Mimose, un giovane ha strangolato e ucciso la propria fidanzata convivente. Successivamente, secondo le prime indiscrezioni, avrebbe tentato di togliersi la vita, usando un coltello per tagliarsi ai polsi e al collo, senza tuttavia riuscirci. Inutili i soccorsi per cercare di salvare la donna, morta in pochi minuti. Le indagini sono condotte dai carabinieri della stazione di Santa Teresa Riva e della compagnia di Taormina, coordinati dalla procura di Messina guidata da Maurizio de Lucia.

L’uomo è stato trasportato al Policlinico di Messina per le ferite riportate. La vittima è Lorena Quaranta, originaria di Favara, nell’Agrigentino e studentessa di Medicina. Il compagno, anche lui studente di Medicina, che ha confessato il delitto, avvenuto al culmine di una lite violenta, è Antonio De Pace, calabrese di Vibo Valentia. Prima di chiamare i carabinieri avrebbe cercato di suicidarsi tagliandosi le vene, ma l’arrivo dei militari gli ha salvato la vita. Gli inquirenti lo stanno interrogando.