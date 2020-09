“Mondello, il terrore negli occhi

PALERMO– Poteva finire molto peggio, questo, forse, si può dire. Se qualcuno non avesse chiamato in tempo la polizia, la rissa di Mondello avrebbe potuto provocare ferite ancora più profonde.

Secondo la cronaca fin qui disponibile, due gruppi di ragazzi, ieri, intorno a mezzanotte, si sono confrontati pesantemente dalle parti di piazza Valdesi e sul lungomare. Il bilancio è di due minorenni trasportati in ospedale a Villa Sofia con gravi ferite da arma da taglio: uno con un polmone perforato è stato operato in nottata. Le telecamere di sorveglianza avrebbero ripreso lo scontro.

Giuseppe Fiore, presidente della Settima circoscrizione, che comprende la borgata, racconta quello che ha visto, non senza sgomento: “Stavo andando con mia moglie a prendere mio figlio, in zona. Ci siamo subito resi conto della circostanza che qualcosa non girava per il verso giusto. C’erano molti giovani che si muovevano come una mandria impazzita”.

Un’occhiata è bastata per capire che quella non era una tranquilla serata di movida come le altre. “A quel punto – dice il presidente – ho chiamato la polizia. Sì, è stato scongiurato il peggio. Con l’arrivo delle volanti la situazione si è rasserenata e si è dispersa la calca che avrebbe potuto provocare altri guai. La scena che mi fa male e che mi porto dentro è il terrore sulla faccia dei giovani che erano lì per divertirsi. Spavento puro e incontrollabile. Mi batto da sempre perché ci sia più sorveglianza, domani (lunedì, ndr) scriverò alle istituzioni. Non possiamo permetterci che la festa si trasformi in dramma”.

Sui social i commenti si sprecano. Sulla pagina del gruppo ‘Insieme per Mondello’ Mario Cucina ha scritto: “Se non fosse stato per l’intuizione di quello che stava per accadere, da parte del nostro Presidente Giuseppe Fiore, che ha prontamente allertato la Polizia, il bilancio sarebbe stato più grave”.

La narrazione del diretto interessato conferma. Ed è vero che la borgata è tristemente rassegnata all’abbandono invernale e al caos estivo. Ma, forse, sarebbe lecito aspettarsi qualche sforzo in più.