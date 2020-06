FALCONE (MESSINA) – Tragedia sfiorata nel Messinese. Una esplosione e poi un incendio si sono verificati in un appartamento in via Nazionale a Falcone, dove è rimasto gravemente un giovane.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Falcone, del nucleo Radiomobile di Barcellona Pozzo di Gotto e gli agenti della stradale. Per soccorrere uno dei feriti è stato necessario l’arrivo dell’elisoccorso del 118, atterrato subito dopo il casello autostradale.

L’intervento è ancora in corso, i carabinieri e i vigili del fuoco – che hanno nel frattempo domato l’incendio – stanno cercando di verificare l’eventuale presenza in casa di altre persone. Il rogo, in base alle prime informazioni, sarebbe stato provocato dal malfunzionamento di una bombola di gas. Le indagini son in corso