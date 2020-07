“Che noia, novanta minuti di niente”

Un lungo intervento che non ha soddisfatto e, in qualche caso, anche annoiato i partiti d’opposizione. Che hanno anche scelto l’arma dell’ironia per commentare la relazione di metà mandato che il governatore Nello Musumeci oggi ha illustrato a Sala d’Ercole.

“Novanta minuti di niente”

“Musumeci – ha detto il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo – ha parlato per circa un’ora e mezzo: abbiamo ascoltato un elenco freddo e superficiale che non ci ha convinto, sono stati novanta minuti di ‘niente’. Ci vorrebbe almeno un’altra ora e mezza per ribattere punto su punto ad i suoi ‘presunti risultati. Oltretutto – aggiunge Barbagallo – Musumeci ha avuto davvero faccia tosta a parlare di trasparenza al Cas, quando proprio lui ha nominato nel consiglio di amministrazione dell’ente un imputato per concussione”. Duro anche il commento del capogruppo del Pd, Giuseppe Lupo: “Musumeci – ha detto – conferma che il suo governo non ha una strategia di sviluppo e che gran parte del programma con il quale si è presentato agli elettori non è stato attuato. Musumeci si è limitato ad illustrare un elenco scontato delle attività ordinarie svolte dagli assessorati: il presidente della Regione sembra ormai barricato dentro Palazzo d’Orleans, senza avere la percezione della realtà che i cittadini vivono tutti i giorni sulla loro pelle. Alla Sicilia servono misure coordinate ed incisive per promuovere lavoro produttivo, crescita economica e sociale, soprattutto in questa difficile fase di emergenza Covid”.

“Sicilia bellissima? Solo per lui”

Più secco, ma caustico il commento del presidente della commissione Antimafia, Claudio Fava: “Una noiosa relazione contabile, – ha detto – piena di verbi al futuro e di furbe omissioni ma poverissima di fatti. Una natura morta. Musumeci sembrava il conte zio dei Promessi Sposi: sopire, troncare… Il resto, nel merito, lo dirò in aula martedi prossimo”. E assai critico è anche il capogruppo di Italia Viva, Nicola D’Agostino che ha definito la relazione come “un elenco di iniziative, opere e finanziamenti, poche realizzate, alcune in itinere molte ancora sulla carta, che descriverebbero una Sicilia bellissima, da modello svizzero che, però, peccato, che la veda solo Musumeci. Purtroppo – ha aggiunto D’Agostino – le buone azioni di governo, che pure non mancano e che personalmente abbiamo sempre riconosciuto, oggi devono fare i conti con la corruzione dentro la pubblica amministrazione regionale e le inchieste e gli arresti operati dalla magistratura. Ma su questi argomenti, oggi tristemente attuali, assistiamo al silenzio del Presidente della Regione su tutti i gravi scandali di questi ultimi mesi che riguardano l’Energia, l’Ambiente, la Sanità, i Rifiuti, il Consorzio Autostrade”.

“Risultati invisibili”

E negativo è anche il giudizio degli ex grillini che hanno dato vita al gruppo “Attiva Sicilia”: “Quanto descritto dal presidente della Regione, in relazione ai risultati di questa prima parte della legislatura, – dichiarano – risulta difficilmente visibile alla maggior parte dei siciliani. E pertanto fino a quando non vedremo risposte concrete, come la maggior parte dei siciliani, non potremo che considerare che al minimo sindacale l’attuale gestione governativa. Tuttavia, noi siano interessati più alla visione del futuro che alla narrazione del passato, per cui saremo sempre disponibili a sederci attorno ad un tavolo e ad affrontare i temi fondamentali per lo sviluppo della Sicilia, dalle riforme mancate legate all’acqua e ai rifiuti alla integrazione socio sanitaria, dagli investimenti infrastrutturali ai consorzi di bonifica sino alla promozione di turismo e cultura che rappresentano volani fondamentali dell’economia e dell’occupazione”