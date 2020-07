Col motoscafo investe un surfista

L’Avvocato Giovanni Rizzuti, incaricato della difesa del conducente del natante che domenica 28 giugno 2020, al largo del Golfo di Mondello, è rimasto coinvolto in un sinistro con un surfista, reputa opportuno, per una corretta informazione, rappresentare quanto segue. Riceviamo e pubblichiamo.

Il conducente dell’imbarcazione, mentre navigava ad una velocità assolutamente moderata, suo malgrado non si avvedeva di un surfista che in quel momento si trovava in acqua e con vela a pelo d’acqua, ed in condizioni di forte vento e di mare agitato.

Non è assolutamente vero che il conducente della barca si sia allontanato dal luogo del sinistro, avendo invece egli arrestato immediatamente la marcia allorché si rendeva conto dell’impatto.

Egli, e gli occupanti dell’imbarcazione, verificavano che il giovane surfista non avesse riportato lesioni, e lo invitavano a salire a bordo sì da offrirgli ogni assistenza possibile.

Si avvicinava, tuttavia, in quel frangente altro surfista che, rendendosi conto delle difficoltà di governare correttamente l’imbarcazione – che a causa dell’impatto ha riportato un danno alle eliche – invitava il conducente ad allontanarsi dal giovane in quanto avrebbe pensato lui a riportarlo a riva.

Ed infatti, il giovane coinvolto nel sinistro saliva sulla tavola dell’altro surfista, dirigendosi verso la spiaggia di Mondello.

Corre, ancora, l’obbligo di rappresentare come il conducente della barca abbia immediatamente composto il numero 1530 (Guardia Costiera) segnalando all’operatore, con dovizia di particolari, l’accadimento e non mancando di indicare le proprie generalità e la propria utenza cellulare.

Il proprio assistito – dichiara ancora l’Avvocato Rizzuti – rammaricato per l’accaduto, non può, tuttavia, essere tratteggiato come un mascalzone che ha omesso di soccorrere un giovane surfista, lasciandolo fra le acque.