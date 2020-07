“I migranti fatti sbarcare a Noto

Il parlamentare della Lega: "Basta a questo stillicidio di arrivi in Sicilia e a questo colpevole e dannoso permissivismo".

“Otto migranti sui quarantatre fatti sbarcare ieri ad Augusta dalla Nave Jonio, sono positivi al covid. E siccome il governo Conte non ha inteso disporre una nave quarantena per accoglierli perché dicono che costa troppo, li hanno portati a Noto, cuore del turismo del SudEst!”. Lo dichiara il parlamentare nazionale della Lega, Nino Minardo.

“La nostra Sicilia che vuole ripartire, che vuole giocarsi le sue credenziale di unica bellezza nel Mondo, che punta sul turismo per rialzarsi, – prosegue – è ancora una volta costretta a subire le angherie del disinteresse o, ancora peggio, del menefreghismo di chi governa l’Italia contro i Siciliani e i sacrifici di questi mesi.

La Lega dice basta a questo stillicidio di arrivi in Sicilia e a questo colpevole e dannoso permissivismo, che serve solo a dare forza e sostanza a chi, sulla pelle dei migranti, costruisce la sua ricchezza e siamo a fianco del presidente Musumeci a cui chiediamo azioni forti a tutela dei siciliani.

Questa non è Umanità: è solo politica folle e mancanza di rispetto per i Siciliani e per chi sta facendo sacrifici pur di risollevarsi!”