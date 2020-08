LAMPEDUSA – Sono ripresi a pieno ritmo gli sbarchi su Lampedusa. E l’hotspot dell’isola delle Pelagie è di nuovo al collasso. Fra stanotte e l’alba si sono registrati sette sbarchi autonomi direttamente sulla terraferma e il soccorso di un barchino nelle acque antistanti all’isola. Con gli otto sbarchi, l’ultimo con 52 migranti è in corso, sono giunte 250 persone circa. Nell’hotspot di contrada Imbriacola ci sono ora 950 persone.

L’appello del sindaco

“Bisogna svuotare immediatamente l’hotspot di Lampedusa dove per ora sono ospitate circa 950 persone”. Lo dice il sindaco delle Pelagie Totò Martello secondo cui “non possiamo aspettare la nave domani perché non sappiamo cosa accadrà per tutta la giornata e di notte. Non si possono tenere 1.000 persone dove possono esserne ospitate 95”. “Non capisco – aggiunge – perché il presidente del Consiglio non dichiari lo stato di emergenza considerato che in due settimane abbiamo avuto 250 sbarchi. Cinquemila persone in 28 giorni numero superiore al 2011: in quel caso il governo dichiarò lo stato di emergenza. Nell’hotspot di Lampedusa ci sono mille persone, è stracolmo e ora è chiuso. I migranti che arriveranno dovranno stare sul molo Favaloro. Va organizzato l’immediato trasferimento dei migranti”.

Musumeci chiede stato d’emergenza

Si fa sentire sul tema anche il presidente della Regione. “Lampedusa sta di nuovo scoppiando. Al nostro grido d’allarme si aggiunge oggi quello del sindaco. Mi spiace che in una lunga intervista al Corriere il ministro non abbia neppure pronunciato la parola Lampedusa. Eppure è luogo-simbolo in Europa e nel mondo. Quanto ancora si deve attendere per la proclamazione dello “stato di emergenza” su quell’Isola da parte del governo centrale, richiesto da oltre un mese dal Comune e dalla Regione?”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

Salvini: governo complice di criminali

“Mentre sbarcano altri 250 immigrati a Lampedusa, il governo annuncia modifiche ai Decreti sicurezza per premiare le Ong, aiuta la Francia a sigillare i confini per tenere i clandestini in Italia e il Pd rilancia la cittadinanza facile. Governo incapace e pericoloso. La giustizia la faranno gli italiani con il voto”. Lo dice in una nota il leader della Lega Matteo Salvini. “Altri 250 ‘turisti’ – scrive sempre Salvini su Facebook – sbarcati a Lampedusa. Grazie Conte, grazie a un governo complice di trafficanti e criminali, grazie a Pd e 5 Stelle che, di fronte a questo disastro, bomba sociale e bomba sanitaria, mandano me a processo per aver difeso i confini. #governoclandestino”

Razza a Pozzallo

“Ho appena finito la mia visita al porto e all’hotspot di Pozzallo. Per un giorno, notte compresa, sulla banchina sono stati tenuti decine di migranti. Erano arrivati a Lampedusa, sono stati portati a Pozzallo e da qui in bus stanno andando a Porto Empedocle. Ma non è l’unica follia. I migranti ospitati nell’hotspot erano arrivati in Sicilia, quindi portati a Bari e poi riportati in Sicilia. Ringrazio il sindaco Ammatuna per la visita che assieme abbiamo fatto e voglio raccogliere tutta la preoccupazione che egli ha espresso per la sua comunità. Quando il presidente Musumeci ha denunciato la mancanza di un piano, eravamo stati presi per pazzi. La Regione fa la sua parte con medici e persone capaci, che ho ringraziato insieme al direttore generale Aliquó e al direttore sanitario Elia. Adesso prosegue il giro. Vi tengo aggiornati!”. Lo scrive l’assessore regionale ala Salute Ruggero Razza su Fb.

In 70 a Porto Empedocle

Sono una settantina i migranti ancora ospiti della tensostruttura di Porto Empedocle (Ag). Dopo i trasferimenti di stanotte di 200 persone verso i centri d’accoglienza del Molise e Abruzzo e 40 verso Palermo, s’attende adesso di svuotare la tenda della Protezione civile che è sistemata accanto alla banchina del porto. Si sta, intanto, pianificando il trasferimento di circa 200 migranti presenti all’hotspot di Lampedusa (Ag) con il traghetto di linea della sera.