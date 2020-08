Dopo dodici giorni dalla scomparsa, proseguono le ricerche del piccolo Gioele a Caronia. L’attività nella zona del ritrovamento del corpo della madre, Viviana Parisi, non si è fermata per il Ferragosto. Ma del piccolo non c’è ancora traccia. Le indagini proseguono. Si è appreso che nella zona si troverebbero un paio di cani di grossa taglia, forse Rottweiler, su cui si sarebbe appuntata l’attenzione degli investigatori, riporta l’Adnkronos. Sul corpo della donna sono stati trovati dei segni di morsi di animali, si è pensato a dei cinghiali in un primo momento.

La famiglia di Viviana Parisi dovrà attendere ancora per riavere la sua salma: il corpo resta sotto sequestro e alla richiesta avanzata dall’avvocato Pietro Venuti della restituzione delle spoglie della donna, è stato risposto che bisognerà aspettare ancora. Tutte le ipotesi su come siano andati i fatti restano aperte, anche quella, emersa ieri tra quelle possibili, che il bambino si sia fatto male a seguito del’incidente in autostrada.