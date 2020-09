SALEMI (TRAPANI) – Si registra un nuovo caso di Coronavirus a Salemi, nel Trapanese. A rendere nota la notizia è il sindaco, Domenico Venuti, che con un post su Facebook dice: “Il nuovo caso registrato oggi a Salemi riguarda uno dei proprietari del ristorante ‘La Giummara’, che ha autorizzato alla diffusione della notizia visto l’interesse di salute pubblica. L’attività del ristorante e del B&B ad esso collegato è stata sospesa e il lavoro di tracciabilità dei contatti da parte dell’Asp ha già portato ai primi tamponi. Invito chiunque sia stato negli ultimi 14 giorni nel locale, oppure ospite del B&B, a porsi in autoisolamento, a contattare il proprio medico curante e il servizio di Prevenzione dell’Asp ai seguenti numeri: dott. Passanante 3383602768; dott. Giaramida 3739044468; dott. Pollina 3278478331. Non servono allarmismi, serve la massima cautela. Rinnovo l’invito a mantenere le distanze e a utilizzare sempre le mascherine: i nostri comportamenti sono fondamentali per impedire la circolazione del virus. Vi terrò aggiornati su tutti gli sviluppi”, conclude il primo cittadino.