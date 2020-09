PALERMO – In molte scuole palermitane non ci sono ancora alunni e lezioni, ma i rifiuti a perdita d’occhio sì. Lo documenta il consigliere comunale Igor Gelarda, capogruppo della Lega al Comune, con un video che racconta un giro fra diversi istituti palermitani dove la spazzatura si trova anche a pochi metri dai cancelli d’ingresso.

Il giro del consigliere comunale tocca varie tappe, tutte invase dai rifiuti: la sezione aeronautica dell’istituto tecnico nautico Gioeni Trabia in via Giuseppe Carta, l’istituto comprensivo Florio – San Lorenzo in via Claudio Domino (nei pressi del quale si scorge un’auto abbandonata fra la spazzatura), l’istituto tecnico industriale Ettore Majorana in via Gerardo Astorino. Immondizia ammassata anche fuori dalla scuola elementare Montegrappa in via Gustavo Roccella e dall’istituto comprensivo Peppino Impastato in via Girolamo Di Martino, dove i cassonetti sono vuoti ma alle loro spalle, a ridosso del muro perimetrale della scuola, i rifiuti giacciono in quantità.

“Un saluto particolare a quei consiglieri comunali che non hanno votato la mozione di sfiducia al sindaco Orlando”, dice Gelarda nella sua video denuncia, non perdendo occasione per riaccendere il tema politico che ha segnato questo settembre di fuoco per il Comune di Palermo. “Vorrei che si vergognassero pensando anche a questo spettacolo. Rifletteteci. Avete votato ‘no’”.