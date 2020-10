TREMESTIERI ETNEO (CT) – “Sono giunte alla mia segreteria politica numerose segnalazioni in merito a frenetiche attività dei Carabinieri all’interno del territorio di Tremestieri Etneo, che farebbero la spola tra gli uffici comunali e le abitazioni di alcuni cittadini sottoscrittori di liste e anche segnalazioni anonime riguardanti fantomatiche irregolarità”. Questo quanto scrive l’europarlamentare Dino Giarrusso in una richiesta di accesso agli atti inviata via Pec oggi pomeriggio all’ufficio elettorale del comune di Tremestieri Etneo.

Ombre sulla campagna elettorale

Una doccia fredda a pochi giorno dal voto. I cittadini sono chiamati a scegliere il primo cittadino e il componenti del consiglio comunale. Una sfida che vede in campo il sindaco uscente Santi Rando, Santo Nicosia e la pentastellata Simona Pulvirenti. La lista che sostiene la candidata grillina è quella del Movimento 5 Stelle, logo già depositato e quindi fuori dal meccanismo dell’autenticazione delle firme.

La richiesta di accesso agli atti

Il deputato europeo chiede agli uffici elettorali del Comune di poter consultare “l’atto principale e l’atto separato, relativo alla raccolta delle firme, per la presentazione di tutte le liste civiche a sostegno dei candidati a Sindaco del Comune di Tremestieri Etneo (CT), in occasione della prossima tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale”.

“Sgomberare il campo”

“Questa richiesta – argomenta Giarrusso – è motivata dalla necessità di sgomberare il campo da qualunque possibile sospetto su eventuali irregolarità nella compilazione degli atti propedeutici alla presentazione delle liste civiche a sostegno dei candidati alla carica di Sindaco che ne avevano obbligo, e in particolare nella raccolta e nell’autentica delle relative firme di sottoscrizione.

Ritengo indispensabile – scrive ancora l’ex Iena – che l’attività di partecipazione democratica per eccellenza, cioè il voto popolare, debba essere scevra da ogni ombra, anche solo potenziale”.

“I cittadini devono sapere”

Giarrusso si augura che si tratti di “illazioni messe in circolo ad arte per inquinare la vita politica e la serenità della comunità Tremestierese, ma è chiaro che il mio ruolo istituzionale – afferma l’esponente pentastellato – m’impone di chiedere completa e assoluta chiarezza su ogni fase della vita democratica del territorio che ho l’onore di rappresentare al Parlamento Europeo.

I cittadini di Tremestieri Etneo – conclude l’eurodeputato – hanno il diritto di sapere se la legge è stata rispettata appieno”. Ora le opzioni sono due: o che le nuvole grigie all’orizzonte si trasformino in tempesta, o che il vento del chiarimento porti il sereno in questi ultimi giorni di campagna elettorale.