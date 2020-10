I Siciliani Giovani e l’Arci Sicilia, alla presenza del presidente della Commissione Antimafia Siciliana Claudio Fava e del sindaco di Gravina di Catania Massimiliano Giammusso questa mattina hanno effettuato un sopralluogo – con l’assistenza di carabinieri e vigili urbani – nel resort confiscato al boss Maurizio Zuccaro in via Filippo Corridoni a Gravina. Gli appartamenti e la villa sono in stato di totale abbandono, con tappeti di rifiuti, mobili abbandonati, escrementi di animali e danneggiamenti (forse opera di vandali). Il compound è uno dei tanti beni inseriti nel bando di assegnazione diretta dell’Agenzia dei Beni confiscati. Una fotografia reale di quello che è il sistema.