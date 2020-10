Covid, focolaio in famiglia: nonna, figlia e nipote positive

CATANIA – Nonna, figlia e nipote positive al Covid-19. Un piccolo cluster in famiglia è stato rilevato ieri mattina al Pronto Soccorso del Policlinico di Catania. Le tre donne, accompagnate da alcuni parenti, hanno accusato i classici sintomi febbrili e hanno deciso di andare all’ospedale di via Santa Sofia.

Il tampone positivo e l’isolamento

Immediatamente i sanitari – come da direttive ministeriali – hanno effettuato il tampone che è risultato positivo. Fortunatamente dall’esame radiografico non è emerso alcun focolaio ai polmoni, quindi le tre pazienti sono state poste in isolamento domiciliare.

“Avviato contact tracing”

Del ‘caso’ – descritto oggi su La Sicilia e confermato a LiveSicilia dai vertici del Policlinico – è stata informata l’Azienda sanitaria provinciale di Catania che ha attivato le azioni volte al “contact tracing”.

Una volta ultimato il lavoro di ricostruzione della rete di contatto di nonna, figlia e nipote l’Asp disporrà le consequenziali “quarantene” e i test da eseguire al termine dell’isolamento.

Il pericolo dei focolai in famiglia

Quanto accaduto mette in luce quanto sia importante rispettare le misure al fine di proteggere le categorie a rischio come gli anziani. L’innalzamento dei contagi è anche dovuto ai “focolai” domestici, sempre più numerosi.

Trovati 100 posti nei Covid Hotel

Intanto per poter alleggerire il lavoro negli ospedali, l’Asp ha predisposto 100 posti letto nei Covid Hotel destinati a tutti i pazienti con un quadro clinico in netto miglioramento ma che non possono tornare a casa in quanto risultano ancora positivi al tampone. In questo modo si potranno liberare letti nei reparti di Malattie Infettive per poter garantire ricoveri ai pazienti contagiati dal Coronavirus. In questi giorni, infatti, si sta verificando un continuo aumento dei casi.