Sambuca dichiarata “zona rossa”: fino al 7 novembre tutti a casa

AGRIGENTO – E’ in corso, dopo la convocazione fatta dal prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Alle ore 14, Sambuca di Sicilia (Ag) diventerà – secondo quanto è stato disposto dal presidente della Regione Nello Musumeci – zona rossa, per provare a contrastare la diffusione del coronavirus. Fino al 7 novembre sarà vietata la circolazione, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato, all’interno del territorio comunale, fatta eccezione per indifferibili esigenze lavorative o situazioni di necessità e motivi di salute.

In Prefettura si sta pianificando la cinturazione di ingressi ed uscite del paese e il dispiego delle forze dell’ordine sul territorio per effettuare la vigilanza. Controlli saranno previsti agli ingressi del paese, ma anche lungo le vie cittadine perché, secondo il provvedimento del governatore, si potrà circolare, solo una volta al giorno, per l’acquisto e il consumo di generi alimentari.

Intanto, ieri sera, il sindaco di Sambuca di Sicilia, Leo Ciaccio, ha reso noto che l’Asp di Agrigento gli ha comunicato altri 3 casi positivi di Covid-19: in paese si è arrivati a poco meno di una sessantina di contagiati, in gran parte concentrati all’interno di una casa di riposo dove ospiti e operatori sanitari si trovano in isolamento.

“Bloccate le vie d’accesso al paese”

“Abbiamo previsto i servizi di cinturazione del paese e il blocco delle uscite. I varchi di ingresso ed uscita di Sambuca di Sicilia (Ag) sono tre ed occorrerà vigilarli 24 ore su 24. I vigili urbani sono pochissimi, della vigilanza dei varchi non potranno che occuparsi carabinieri, polizia e guardia di finanza”. Lo ha detto il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che è stato convocato per gestire la “zona rossa” a Sambuca di Sicilia. I vigili urbani, a Sambuca, sono appena 2. L’Esercito, almeno per il momento, non è stato dislocato sia perché si occupa del controllo delle strutture d’accoglienza per migranti, ma anche dei controlli negli orari di ingresso ed uscita delle scuole e delle verifiche sul rispetto delle prescrizioni anti-Covid nelle location e negli orari della movida. “Giusto il tempo di organizzarsi e alle 14 le forze dell’ordine saranno dislocate a Sambuca che verrà, di fatto, blindata – ha spiegato il prefetto Cocciufa – . Ad inizio settimana faremo una nuova valutazione, anche per cercare di capire se possiamo ottenere l’aiuto della Protezione civile”. Durante il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica è emerso anche il fatto che, a Sambuca, attualmente, sono presenti dei turisti. Si sta cercando di capire e stabilire come ci si dovrà muovere nei loro confronti prima che i varchi di ingresso ed uscita dal paese vengano chiusi. (ANSA).