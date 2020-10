Nina Zilli positiva al Covid: “Ho fatto tutto per non prenderlo”

La cantante Nina Zilli positiva al Coronavirus. Lo ha fatto sapere lei stessa pubblicando un post su Instagram. “Oggi sono Cleopatra. Servono sempre un po’ di autoironia e figaggine indotta da una app, quando la fortuna è cieca e la sfiga ci vede benissimo. Mi metto nel mio ‘sarcofago’ e aspetto la prossima reincarnazione”. Con un’immagine che la rappresenta come Cleopatra, Nina Zilli sdrammatizza la notizia della sua positività al Covid-19.

Zilli dice di avere la febbre e di essere in isolamento e di non sentire più i sapori. «Io mi sono quarantenata, ma vi consiglio di dismettere la vita sociale questa e la prossima settimana. Ho fatto di tutto per non prenderlo, ve lo giuro. Eppure, va oltre il nostro controllo».