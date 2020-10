Palermo, oggi nuovo ciclo di tamponi: squadra in isolamento

PALERMO – Niente sfida al Catanzaro per il Palermo che ha chiesto il rinvio a causa dei positivi al Covid. Questa è l’unico che può chiedere la società rosanero in stagione.

Oggi la squadra si sottoporrà a nuovi tamponi per capire se il numero di positivi è rimasto quello comunicato mercoledì o se sarà aumentato. La Lega comunque ha accettato la richiesta di rinvio, ma si pensa anche al recupero della gara contro il Potenza che è in programma il 29 ottobre. La gara rientra nei dieci giorni di quarantena degli elementi risultati positivi

La giornata di ieri per il Palermo è trascorsa senza particolari indicazioni. La squadra è rimasta in isolamento in hotel, senza allenamenti che da protocollo sono consentiti, ma solo singolarmente. Questi potranno essere ripresi dopo i tamponi di oggi solo ed esclusivamente per i negativi.

Tra 48 ore il club ripeterà i tamponi e se il numero di positivi dovesse aumentare o la società non avrà a disposizione 13 elementi compreso un portiere potrebbe intervenire la Lega e decidere di rinviare la gara, quindi il i rosanero potranno usufruire nuovamente in futuro della richiesta di rinvio a causa del Covid.