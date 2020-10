Palermo, niente sfida al Catanzaro: rinvio al 4 novembre

CALCIO - SERIE C

PALERMO – Nella giornata di ieri il Palermo avrebbe dovuto giocare la gara contro la Turris, ma la positività di ben 9 calciatori e dell’allenatore Boscaglia hanno spinto l’Asp a chiedere il rinvio, poi accolto dalla Lega.P

Domenica 25 invece i rosa avevano in programma di sfidare il Catanzaro per la 7^ giornata del campionato, ma anche questa è stata rinviata, così come annuncia il club rosanero tramite il proprio sito ufficiale.

“La Lega Pro – si legge sulla nota del club rosa – ha accettato la richiesta del Palermo di rinviare la prossima partita con il Catanzaro.

Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Palermo ai sensi del punto 4 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Catanzaro-Palermo, in programma domenica 25 Ottobre 2020, Stadio “Nicola Ceravolo”, Catanzaro, venga posticipata, sentite le società, a MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2020 con inizio alle ore 17.30”.

