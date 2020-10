Covid, 886 nuovi casi in Sicilia: la curva dei contagi sale ancora

Nove vittime e 14 ricoveri in più. Uno solo in Terapia intensiva. In Italia 151 morti, mai così tanti da maggio

La curva dei contagi in Sicilia continua a salire. Nelle ultime 24 ore si registrano 886 nuovi positivi al Covid. Si tratta del numero più alto dall’inizio della pandemia. Nove le persone decedute.

Per fortuna i numeri dei ricoveri sono nettamente inferiori. Sono 14 le persone ricoverate in più rispetto a ieri: 13 in regime ordinario e uno in più in terapia intensiva. Leggi la nuova ordinanza in Sicilia: cosa cambia da domani.

Dei nuovi contagiati 258 sono in provincia di Palermo, 276 a Catania, 7 a Enna, 48 a Messina, 7 a Caltanissetta, 102 a Ragusa, 96 a Trapani, 55 ad Agrigento e 37 a Siracusa.

E’ stabile l’aumento dei contagi da Covid in Italia: secondo il bollettino del ministero della Salute sono 19.644 i nuovi casi individuati nelle ultime 24 ore, per un totale dall’inizio dell’emergenza che ha superato i 500mila contagiati (504.509).

I tamponi effettuati in Italia sono 177.669, circa 4.300 meno di ieri. In aumento invece l’incremento delle vittime, 151 in un giorno (ieri erano 91) che portano il totale a 37.210 .

Per ritrovare un incremento delle vittime così alto bisogna tornare indietro di cinque mesi, al 21 maggio, quando furono 156. Dal bollettino del ministero della Salute emerge poi che è ancora la Lombardia ad avere il maggior incremento, con 4.956 nuovi casi in 24 ore, mentre altre sette regioni fanno segnare oltre mille casi: Piemonte (+1.548), Campania (1.718), Veneto (1.729), Lazio (1.687), Toscana (.1526), Emilia Romagna (1.180), Liguria (1.035). Ancora in salita il rapporto tra nuovi casi e tamponi effettuati: è all’ 11,05%

Superata la soglia dei 200mila attualmente positivi. Di questi 11.287 sono ricoverati nei reparti ordinari, con un aumento rispetto a venerdì di 738, mentre 1.128 sono in terapia intensiva, con un incremento di 79. In isolamento domiciliare ci sono 190.767 (+ 16.363) mentre i guariti e i dimessi sono complessivamente 265.117, 2.309 più di ieri.