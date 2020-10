La Rocca Ruvolo in Forza Italia, Caronia in avvicinamento

Forza Italia rinforza i suoi ranghi all’Ars. Dopo l’emorragia di deputati della prima fase della legislatura, il partito di Gianfranco Micciché torna a rinfoltire il suo gruppo con due nuovi ingressi. Passa ai forzisti la presidente della commissione Sanità dell’Ars Margherita La Rocca Ruvolo, che lascia dopo molti anni l’Udc. La Rocca Ruvolo, che è anche sindaco di Montevago (Agrigento) arriva alla decisione dopo un lungo travaglio con diversi elementi di insofferenza. Il flop dell’Udc alle amministrative di Agrigento, con la lista sotto lo sbarramento nel capoluogo della provincia del coordinatore regionale Decio Terrana, è stata l’ultima goccia. La Rocca Ruvolo esporrà domani le ragioni del suo transito.

Margherita La Rocca Ruvolo

Con lei approda anzi, riapproda in Forza Italia anche Marianna Caronia. La deputata palermitana era stata eletta con Forza Italia, poi era andata via, era successivamente transitata alla Lega, per poi uscirne. Adesso, a quanto apprende Livesicilia, dovrebbe fare rientro nel gruppo dei berlusconiani già questa settimana. Il ritorno a casa si starebbe definendo in queste ore.

Marianna Caronia

Forza Italia farà dodici. E questo rafforzerà Micciché nella storia infinita della rivisitazione della composizione della giunta. Che il commissario forzista vuole, fortissimamente vuole, e su cui invece frena quel pezzo di partito che ormai abbastanza apertamente si distingue dalle sue mosse. Tra le due fazioni c’è di mezzo Nello Musumeci, che com’è noto non si entusiasma all’idea di un riassetto della giunta.