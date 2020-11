Crac Palermo, il colonnello Angelini: “Cercato il colpo di mercato”

PALERMO – Il crac del Palermo calcio ha portato stamattina all’arresto dei fratelli Tuttolomondo. Il colonnello della guardia di finanza Gianluca Angelini spiega i particolari dell’operazione. “Gli indagati hanno cercato un colpo di mercato acquisendo per pochissimi euro una società indebitata con la prospettiva di entrare nella disponibilità di un tesoretto tra sponsorizzazioni e diritti televisivi in caso di promozione della squadra in Serie A”. Ad affermarlo è Gianluca Angelini, comandante del Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Palermo, parlando dell’operazione “Tempi supplementari”, che ha portati agli arresti di Walter e Salvatore Tuttolomondo, ex proprietari, tramite la società veicolo Sporting Network, del Palermo Calcio.