PALERMO – La Città metropolitana di Palermo beneficierà di 17.467.396, 63 euro per progetti relativi a interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico nelle scuole superiori. Una nota dell’ente informa sull’ok del ministero dell’Istruzione in marito a un elenco di progetti che erano stati presentati dalla direzione Edilizia e beni culturali della Città meetropolitana.

“Questa tranche di finanziamenti è un’altra importante componente, insieme con le numerose verifiche di vulnerabilità sismica già in itinere, per l’adeguamento strutturale e messa in sicurezza del patrimonio edilizio scolastico dell’ente – afferma il responsabile della direzione Edilizia e beni culturali Claudio Delfino -. I lavori negli istituti superiori si prevede saranno avviati a partire dall’inizio del prossimo anno, cioè subito dopo che verranno deliberati i decreti di finanziamento che partiranno a breve”. Per il sindaco della Città metropolitana, Leoluca Orlando, “è un contributo di futuro per l’edilizia scolastica particolarmente importante, soprattutto in questo tunnel di pandemia dal quale abbiamo il dovere – dice – di prevedere l’uscita con il miglioramento dei servizi resi al mondo della scuola”.

Questi alcuni degli interventi previsti: al liceo classico ‘Scaduto’ di Bagheria andranno 2,7 milioni per consolidamento e adeguamento alle vigenti normative di igiene, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la sicurezza, oltre che per il miglioramento dell’efficienza energetica del complesso scolastico e la sistemazione delle aree; all’istituto magistrale ‘Regina Margherita’ di Palermo saranno destinati cinque milioni di euro per lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e abbattimento delle barriere architettoniche, oltre che per il recupero funzionale e il restauro dell’immobile; all’istituto ‘Picone’ di Alia sono stati destinati 2,2 milioni di euro per la messa in sicurezza dei prospetti dell’edificio e della palestra; l’Istituto tecnico ‘Vittorio Emanuele III’ di Palermo usufruirà di 4,1 milioni di euro che finanzieranno i lavori di miglioramento sismico del corpo aule e la manutenzione straordinaria finalizzata al ripristino dell’agibilità della palestra; l’Itc ‘Sturzo’ di Bagheria otterrà 1,2 milioni per un progetto di riqualificazione ed efficientamento energetico, per la rifunzionalizzazione degli spazi esterni e per la ristrutturazione, il consolidamento e l’adeguamento dei locali adibiti a magazzino, oltre che per il rifacimento della copertura della palestra; il liceo classico ‘Basile’ di Bagheria, invece, avrà 2,1 milioni di euro per alcune opere di consolidamento e per un lotto di completamento dell’istituto.

