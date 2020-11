Rifiuti, città al collasso: “Noi cittadini paghiamo inutilmente”

PALERMO – Continua l’emergenza rifiuti a Palermo. La città è al collasso: cassonetti stracolmi e spazzatura lungo le strade. Intanto i palermitani insorgono: “Viviamo in luoghi sporchi e siamo costretti a pagare per tenerci l’immondizia a casa e a camminare in mezzo a montagne di sacchetti”. Palermo non scarica più a Bellolampo e da giorni, ormai, la raccolta è in tilt a causa della chiusura, da oltre un anno, della sesta vasca quindi i rifiuti, dopo un processo di lavorazione meccanico biologico, devono trovare collocazione altrove su siti individuati dalla Regione. Questo sta comportando grossi disagi alla vivibilità, oltre l’assenza del decoro urbano.

Foto di Giovanni Moncada

Dal quartiere Pagliarelli, Cruillas, Zisa e Zen2 la situazione non cambia, la cornice è sempre la stessa ed evidenzia la criticità del problema. In via dell’Olimpo e via Venere le piste ciclabili sono impraticabili, l’immondizia ha invaso la corsia. Discarica a cielo aperto anche allo Zen 2 dove scene apocalittiche denunciano l’emergenza in atto. Una situazione che ha gettato nello sconforto diversi cittadini che si sentono abbandonati.