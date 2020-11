Rissa tra famiglie a Castelvetrano: un uomo si sente male e muore

TRAPANI – Un uomo è morto a Castelvetrano, nel Trapanese, colto da malore dopo una rissa tra due famiglie. La lite tra due famiglie è scoppiata oggi pomeriggio in una traversa della via Partanna. Sono intervenuti i sanitari del 118. Le indagini sono condotte i carabinieri della Compagnia di Castelvetrano. Nei giorni scorsi nel corso di una lite era stato ucciso Vincenzo Adamo Favoroso, 33 anni. Per questo delitto è stato fermato Gaspare Favara di 32 anni. (ANSA).