Catania, Pellegrino: “Tacopina? Disposto a fare 10 passi indietro”

“Se dovesse arrivare Tacopina non so cosa succederà, ma ovviamente posso fare 10 passi indietro se significherebbe che questo club diventa più forte economicamente così da costruire una grande squadra”. A dirlo è Maurizio Pellegrino, direttore tecnico del Catania, parlando del possibile passaggio di quote della società etnea all’avvocato americano Joe Tacopina. Intervistato da Telecolor Pellegrino ha poi proseguito: “In ogni caso devo tanto alla Sigi, questa gente ha deciso di prendere una punta in meno per pagare le tasse, i debiti. Noi abbiamo fatto il possibile e siamo pronti a dare spazio a chi può portare i colori rossazzurri davvero in alto”.