Operazione “Family drug”: il plauso dei sindaci di Gravina e Mascalucia

GRAVINA – Il sindaco Massimiliano Giammusso, con una nota, esprime a nome di tutta l’Amministrazione comunale, un plauso all’Arma dei Carabinieri e all’Autorità giudiziaria per l’operazione odierna “Family drug” che smantellato un’organizzazione attiva nello spaccio di stupefacenti in via Francia nel Comune di Gravina di Catania. “Il lavoro svolto dai Carabinieri sul territorio etneo continua a ottenere risultati importanti – ha dichiarato il sindaco – l’operazione di oggi ha riguardato una zona della nostra città interessata dalla presenza di attività di spaccio. La cronaca dell’operazione ci restituisce inoltre un quadro chiaro di molti fatti accaduti recentemente, come l’incendio provocato dagli stessi soggetti, oggi arrestati, al fine di distruggere eventuali videocamere presenti nell’area. L’episodio suscitò preoccupazione in diversi cittadini che lamentavano incuria e mancanza di videosorveglianza. Oggi abbiamo evidenza del fatto che non esistono zone franche e che con l’impegno quotidiano di tutte le Istituzioni coinvolte si può contrastare ogni forma di illegalità. Rinnovo ancora una volta il plauso all’Arma dei Carabinieri e alla Compagnia di Gravina, la cui presenza nel nostro territorio rappresenta un’eccellenza insostituibile, e all’Autorità giudiziaria per questa importante operazione”.

Il sindaco di Mascalucia, Vincenzo Magra, commenta il risultato dell’operazione di oggi. “Intendo ringraziare personalmente e a nome dell’Amministrazione del Comune di Mascalucia, la Procura della Repubblica, l’arma dei Carabinieri, il comando provinciale di Gravina di Catania capitanato dal Comandante Giuseppe Anobile, nonchè la tenenza di Mascalucia, che hanno appena smantellato due importanti piazze di spaccio nel territorio di Mascalucia e di Gravina di Catania. La costante attività di monitoraggio e di contrasto alle attività illecite condotte dall’arma dei Carabinieri sul territorio ci tranquillizza e ci fa ben sperare per il futuro, considerata l’importanza dei temi della legalità quale presupposto per la rinascita della nostra terra”.