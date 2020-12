Viale Mediterraneo, riapertura dopo giorni di traffico in tilt

CATANIA – È stato riaperto da poco il tratto del viale Mediterraneo che è stato chiuso al traffico dopo il violento nubifragio che si è abbattuto su Catania sabato scorso. Tre giorni infernali per gli automobilisti che hanno dovuto combattere con forti rallentamenti e lunghe file per potersi spostare tra la città e l’hinterland. Incolonnamenti che per effetto domino si sono registrati anche sulla circonvallazione e in via Giuffrida.

Sono stati rimossi detriti, fango e melma dalla carreggiata e anche nella sede stradale del tunnel che raccorda con la tangenziale e lo svincolo di Canalicchio. “Ma è stato necessario avviare un servizio di pulizia straordinaria al fine di poter mettere in sicurezza la sede stradale che era diventata particolarmente scivolosa e avrebbe potuto causare incidenti. I maggiori rischi sarebbero stati soprattutto per chi viaggia in motocicletta”, spiega l’assessore comunale alla Sicurezza Urbana Fabio Cantarella. Al termine del sopralluogo tecnico svolto da Polizia municipale e funzionari dell’Ufficio traffico urbano è stata ripristinata la viabilità.