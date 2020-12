Marina di Ragusa, Calogero: “Staff tecnico è la nostra forza”

“Il Marina di Ragusa è una squadra composta prevalentemente da under. Noi ogni domenica andiamo a giocare con 8 calciatori giovani e promettenti”. Così Nunzio Calogero, direttore generale del Marina di Ragusa, in merito al percorso intrapreso dalla società siciliana. Intervistato da Sportitalia, Calogero ha poi proseguito: “La nostra forza è stata sempre lo staff tecnico, che ci ha permesso di arrivare vivere il nostro secondo anno in questa categoria per una realtà di 2000 abitanti”. Infine, il dirigente rossoblù ha chiosato: “Al Sud è molto difficile al giorno d’oggi trovare società serie che mantengono gli impegni. Tanti giovani scelgono la nostra società per sanno che all’interno trovano un ambiente serio, preparato e in grado di poterli mettere in mostra”.