Spaccio a conduzione familiare “Cimice qua… l’ho macinata”

GRAVINA DI CATANIA – Un condominio trasformato in piazza di spaccio. Una ‘strategia’ per riuscire a passare inosservati. Ma in via Francia a Gravina di Catania, lo scorso anno un andirivieni fin troppo frequente fa alzare le antenne ai carabinieri. E i sospetti si rivelano alquanto fondati. Telecamere e microspie, piazzate nella primavera 2019, nella zona adiacente la ‘residenza’ di Giuseppe Nicolosi detto Kasawaki, per gli inquirenti il ‘motore’ del gruppo criminale azzerato ieri con il blitz Family Drug, fin da subito danno formidabili riscontri investigativi.

Quando Nicolosi e consorte, Ester Caruso, capiscono di essere sotto stretta sorveglianza dopo il ritrovamento di una telecamera fanno l’errore di voler ‘depistare’ e ‘distruggere’ i dispositivi installati dai carabinieri. Una strategia che serve solamente a dimostrare che ‘avevano qualcosa da nascondere’.

Quando il 25 maggio 2019 trovano la prima telecamera, tutta la famiglia Nicolosi si impegna in un vera e propria “caccia al tesoro” volta a individuare “ulteriori eventuali apparecchiature elettroniche – si legge nell’ordinanza firmata dalla gip Giuseppina Montuori – installate dagli inquirenti tra la vegetazione circostante, negli anfratti condominiali, nei citofoni e all’interno dell’androne”.

Si armano anche di metal-detector: “Addirittura – annota la giudice – Nicolosi esce nel pomeriggio assieme alla moglie e ritorna con uno strumento utile a rilevare la presenza di microspie”.

Nicolosi, lo stesso giorno, poi racconta ‘del ritrovamento’ a Domenico Buttafuoco.

...omissis…

Nicolosi Giuseppe: tutti quanti di Gravina erano.

Buttafuoco Domenico: ma come mai salivano da Catania?

Giuseppe: di Gravina… lo sai cosa hanno fatto? …incomprensibile … cimice qua sotto…

Domenico: ora…….. siiii..

Giuseppe: l’ho macinata e l’ho buttata

Domenico: hai fatto benissimo… ah perché no…vedono che ti metti a parlare qua davanti con la sedia … va be’ qualcuno gli ha raccontato si mette a …. ti hanno filiato (osservato/seguito) si mettono a parlare qua davanti…. incomprensibile…

Consapevoli di essere sotto intercettazione, qualche giorno dopo i coniugi Nicolosi-Caruso chiedono a Daniela Rapisarda di nascondere la droga a casa propria. Ma la cognata ha paura della reazione del marito. Ma alla fine riescono a convincerla suggerendo di omettere la circostanza.

Rapisarda Daniela: Ciao

Nicolosi Giuseppe: Dani, mi faresti una cortesia?

Caruso Ester: se ti va..

Giuseppe: se puoi

Ester: se dici no, non ti preoccupare

Daniela: ho paura

Giuseppe: “tu lo sai che abbiamo avuto questi problemi, abbiamo trovato cimice e cose, me la devi tenere due giorni, il tempo che tu … (incomprensibile)

Daniela: non credere, non c’è male ora perché non c’è lui

Ester: “sì, lo so, io gliel’ho detto, gli ho detto anche che pensavo che dicevi no”.

Daniela: poi ci abbiamo chiamato ma non risponde.

Ester: però non glielo puoi dire, perché lui lo sa. Perché siccome si sente con me, perciò non glielo puoi dire…infatti pensavo poco fa questo, ora lei mi dice glielo voglio dire ma non glielo puoi dire



L’obbiettivo è quello di spegnere ogni sorta di ‘Grande Fratello’. E per farlo pare siano disposti a tutto. Uno degli indagati, che non è stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla pm Antonella Barrera, arriva anche ad appiccare il fuoco nello sterrato di via Francia. “Il 4 luglio 2019 ­ – si legge negli atti della magistratura – l’indagato appicca il fuoco su una zona destinata a verde con vegetazione incolta e sterpaglie adiacente alle case popolari in cui Nicolosi risiede, causando un incendio boschivo le cui fiamme venivano domate grazie all’intervento dei vigili del fuoco”. Tutto è filmato dalle telecamere degli investigatori.