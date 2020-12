Il ritorno di Pogliese in Consiglio: tutto sulla seduta straordinaria

La première del sindaco Salvo Pogliese in consiglio comunale dopo il reintegro. Catania torna alla normalità o quasi. Complice la situazione sanitaria, il Senato cittadino questa mattina si è riunito infatti in videoconferenza per una seduta straordinaria.

Il nodo cruciale della seduta, richiesta dal consigliere Salvo Di Salvo, ha riguardato “le problematiche inerenti agli eventi meteorologici violenti che hanno colpito la città di Catania il 28 novembre 2020”.

Il sindaco e l’assessore alla Protezione Civile, Alessandro Porto, hanno fatto il punto sulle conseguenze della calamità e sulle procedure da attivare in termini finanziari. La Regione ha previsto un contributo di cinque milioni di euro per risarcire chi ha subito dei danni a causa del maltempo.

L’amministrazione sta mettendo in moto la macchina burocratica per accogliere le istanze dei cittadini destinatari del finanziamento da inoltrare alla Regione che ha chiesto lo stato di calamità al governo nazionale.

Altre risorse potrebbero arrivare dalla rimodulazione del Patto per Catania. “Ho chiesto al sindaco di impegnare almeno 5 milioni dei fondi del Patto per Catania per ripristinare le infrastrutture pubbliche nelle zone colpite dalla tromba d’aria”, spiega dI Salvo. Una richiesta accolta dall’amministrazione che sta rivedendo alcuni progetti per rimodulare il Patto e drenare ulteriori risorse.